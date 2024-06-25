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«Доводиться поки що спостерігати». Що наразі відомо про зсув ґрунту на кар’єрі «Кварц»

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 86

Керівництво кар’єру проводять заходи безпеки і контролюють ситуацію

Наразі на місці зсуву ґрунту на кар’єрі «Кварц» відбувається виположування. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня. 

— Поки природній цей процес триває, доводиться поки що спостерігати, — сказав мер. 

За його словами, для того, щоб уникнення зсуву, у санітарно-захисній зоні необхідно було заборонити копати городи, погреби та встановлювати будівлі. 

— От зараз вода затікає у погреби, вимиває частину ґрунту. Не було там висаджено дерев, які могли б коріння заплести все це і затримати ці процеси ерозії, — додав Малецький. 

Керівництво кар’єру проводять заходи безпеки і контролюють ситуацію, наголосив голова громади.

Що передувало 

25 квітня на кар’єрі «Кварц» стався масований зсув ґрунту. Міський голова Віталій Малецький повідомив, що загроз для мешканців будинків, що знаходяться поруч з кар’єром немає, але є часткові пошкодження споруд та городів. За його словами, зсув стався через перезволоження ґрунту, «велика маса води в кар’єрі, яка не відкачується, намокання ґрунту, дощі спричинили це». 

Ексначальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів, сповзання призвело до обвалу близько 30 тисяч кубометрів ґрунту, він відбувся на ділянці кар’єру, яка не експлуатується вже понад 30 років

На початку травня у пресслужбі Кременчуцької міськради повідомляли, що існує ймовірність подальшого розвитку зсуву на прилеглій території радіусом до 50 метрів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Кварц зсув кар'єр
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