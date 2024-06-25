На Полтавщині вантажівка збила велосипедистку

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Учора, 24 травня, близько 8.20 у місті Карлівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, вантажівка Volvo, за кермом якої перебував 56-річний водій, збила 60-річну жінку, яка їхала на електровелосипеді.

Травмовану велосипедистку госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, цими вихідними у Полтаві водій легковика збив неповнолітнього велосипедиста: хлопця з травмами ушпиталили.