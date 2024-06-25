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П'ять громад Кременчуччини перемогли в обласному конкурсі екологічних ініціатив

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

 

Переможців визначали окремо сере сільських, селищних та міських громад. Вони отримають фінансування на реалізацію своїх проєктів

П’ять громад із Кременчуцького району стали переможцями в обласному конкурсі екологічних громадських ініціатив. Підсумки конкурсу організатори опублікували на сайті проєкту.

Цьогоріч на участь у конкурсі громади подали 80 проєктів, 31 із яких журі обрало переможцями. Ці проєкти підготували та представили 18 громад з області, які вже невдовзі отримають фінансування на їхню реалізацію.

Обирали переможців окремо серед сільських, селищних та міських громад.

 

Хто переміг у Кременчуцькому районі

Громади Кременчуцького району подали на конкурс 15 проєктів, проте члени журі відібрали з них тільки 9.

Серед сільських громад переможцями стали:

  • Піщанська громада з проєктом «Сучасний екологічний осередок «Українська палітра» Піщанського ліцею Піщанської сільської ради»;
  • Омельницька громада (село Рокитне) з проєктом «Було б дерево, а солов’ї прилетять!».

Серед селищних громад перемогу здобули три проєкти Градизької громади:

  • Боротьба з інвазійними рослинами та розчищення території Градизької громади від завалів внаслідок буреломів;
  • Розвиток екопростору в центральній частині селища Градизьк;
  • Підвищення культури поводження з побутовими відходами на території Градизької громади.

Серед міських громад переможцями обрали три проєкти із Глобине та один — із Горішні Плавнів:

  • Проєкт «Квітуче подвір’я — щасливі діти» Горішньоплавнівської міської ради;
  • «Пирогівський родинний екокуточок» Глобинської міської ради;
  • «Молодіжний Зелений Майданчик: Вчимося та відкриваємо Екосвіт у с. Великі Кринки» Глобинської міської ради;
  • ЕкоМайстерня: Інноваційний громадський простір Творчої Екології для дітей та молоді Глобинської громади.

Від Кременчуцької громади проєкти на участь у конкурсі не подавалися.

Фінансуватимуть проєкти-переможці із обласного бюджету та бюджету громад. Співвідношення фінансування: до 50% (до 250 тисяч гривень) із бюджету області та 50% або більше — із бюджету територіальної громади.

Проводиться конкурс екологічних ініціатив із 2019 року. За цей час переможцям виділили:

  • 2019 рік — 1 мільйон гривень:
  • 2020 рік — 2 мільйони гривень;
  • 2021 рік — 2 мільйони гривень;
  • 2023 рік — 6 мільйонів гривень.

У 2022 році конкурс не проводився.

ПО ТЕМІ:

Екологія на папері: на що йдуть кошти з екофонду Полтавщини?


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Автор: Яна Гудзь
Теги: екологія конкурс громади
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