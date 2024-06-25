П'ять громад Кременчуччини перемогли в обласному конкурсі екологічних ініціатив

Переможців визначали окремо сере сільських, селищних та міських громад. Вони отримають фінансування на реалізацію своїх проєктів
П’ять громад із Кременчуцького району стали переможцями в обласному конкурсі екологічних громадських ініціатив. Підсумки конкурсу організатори опублікували на сайті проєкту.
Цьогоріч на участь у конкурсі громади подали 80 проєктів, 31 із яких журі обрало переможцями. Ці проєкти підготували та представили 18 громад з області, які вже невдовзі отримають фінансування на їхню реалізацію.
Обирали переможців окремо серед сільських, селищних та міських громад.
Громади Кременчуцького району подали на конкурс 15 проєктів, проте члени журі відібрали з них тільки 9.
Серед сільських громад переможцями стали:
Серед селищних громад перемогу здобули три проєкти Градизької громади:
Серед міських громад переможцями обрали три проєкти із Глобине та один — із Горішні Плавнів:
Від Кременчуцької громади проєкти на участь у конкурсі не подавалися.
Фінансуватимуть проєкти-переможці із обласного бюджету та бюджету громад. Співвідношення фінансування: до 50% (до 250 тисяч гривень) із бюджету області та 50% або більше — із бюджету територіальної громади.
Проводиться конкурс екологічних ініціатив із 2019 року. За цей час переможцям виділили:
У 2022 році конкурс не проводився.
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