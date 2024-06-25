Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У майбутньому «тариф» за вивезення сміття у Кременчуці можуть підвищити — влада

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 113

Через 2 місяці влада може переглянути тариф

Для Кременчуцького автотранспортного комунального підприємства 1628 влада виділяє 4 млн 400 тисяч гривень. Гроші спрямують на виплати заробітних плат для працівників підприємства, щоб не підвищувати для населення вартість за вивезення сміття. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня. 

— Ми не підвищуємо тариф комунальному підприємству за вивезення сміття, але зарплату працівникам платити треба. Це на 2 місяці. Далі треба рухатись на перегляд тарифів, тому що електроенергія зросла, паливо зросло, ми не можемо утримувати цей тариф коштом бюджету, — сказав міський голова Віталій Малецький. 

Він додав, що наразі обслуговування підприємством на місяць на одну людину коштує, «як третина пачки цигарок» або «як одна чашка кави»

ПО ТЕМІ:

КАТП 1628 закупилося паливом на 100 мільйонів за завищеними цінами

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: КАТП-1628 сміття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх