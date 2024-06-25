Для Кременчуцького автотранспортного комунального підприємства 1628 влада виділяє 4 млн 400 тисяч гривень. Гроші спрямують на виплати заробітних плат для працівників підприємства, щоб не підвищувати для населення вартість за вивезення сміття. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня.
Він додав, що наразі обслуговування підприємством на місяць на одну людину коштує, «як третина пачки цигарок» або «як одна чашка кави».
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