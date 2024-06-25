У майбутньому «тариф» за вивезення сміття у Кременчуці можуть підвищити — влада

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 113

Для Кременчуцького автотранспортного комунального підприємства 1628 влада виділяє 4 млн 400 тисяч гривень. Гроші спрямують на виплати заробітних плат для працівників підприємства, щоб не підвищувати для населення вартість за вивезення сміття. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня.

— Ми не підвищуємо тариф комунальному підприємству за вивезення сміття, але зарплату працівникам платити треба. Це на 2 місяці. Далі треба рухатись на перегляд тарифів, тому що електроенергія зросла, паливо зросло, ми не можемо утримувати цей тариф коштом бюджету, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Він додав, що наразі обслуговування підприємством на місяць на одну людину коштує, «як третина пачки цигарок» або «як одна чашка кави».