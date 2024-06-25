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На вулиці Лікаря Бончука перекривають рух для машин

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 113

Обмеження діятиме до 30 липня

З 1 липня дорогу на вулиці Лікаря Бончука перекривають. Відомо, що обмеження для руху діятимуть на ділянці від будинку № 1-А на вулиці Лікаря Бончука до провулка Зоряного. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 25 червня.

Рух перекривають через ремонт магістральної теплової мережі на вулиці Лікаря Бончука. Обмеження діятиме до 30 липня відповідно.

Нагадаємо, у Кременчуці частково обмежили рух на вулиці Тараса Шевченка і вулиці Троїцької до 21 липня та на вулиці Небесної Сотні до 17 вересня.

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Автор: Телеграф
Теги: обмеження руху
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