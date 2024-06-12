Обмеження руху по Небесної Сотні: у міськраді опублікували схеми

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 251

Ремонтуватимуть дорогу у три етапи, кожну смугу окремо

Вже у понеділок, 17 червня, і аж на три місяці, до 17 вересня, комунальники обмежать рух транспорту вулицею Небесної Сотні від перехрестя із вулицею Соборною до перехрестя із вулицею Університетською. Пресслужба Кременчуцької міськради опублікувала поетапні схеми, як це обмеження відбуватиметься.

Зупинка транспортних засобів на цій ділянці вулиці на час ремонтних робіт буде заборонена — для цього там встановлять відповідний дорожний знак.

Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, рух громадського транспорту під час проведення ремонтних робіт буде забезпечено.

Також у міськраді закликали водіїв враховувати ускладнення дорожнього руху та завчасно планувати свій маршрут.

Нагадаємо, про ремонт асфальтового покриття та обмеження руху на цій ділянці дороги стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 11 червня.