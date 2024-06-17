У Кременчуці «замінували» два навчальні заклади (доповнено)

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17 червня близько 10.00 у Кременчуці правоохоронці отримали інформацію про замінування Кременчуцького професійного ліцею ім. А. С. Макаренка та Вищого професійного училища № 7. Інформацію про це підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

На місце виїхали усі відповідні служби, включно з кінологами та вибухотехніками, для обстеження закладів освіти.