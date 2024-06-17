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У Градизьку мотоцикліст потрапив у ДТП: відео

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 229

 

Чоловіка госпіталізували

16 червня близько 16.50 вулиці Київській у Градизьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла і легковика. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа і прикріпив відео.

За його словами, мотоцикліста ушпиталили.

Як повідомили у пресслужбі поліції, мотоцикл Lifan під керуванням 23-річного водія зіткнувся з автомобілем Nissan, яким керував 20-річний водій.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше Мирослав Носа повідомляв про ДТП на трасі біля села Броварки, Градизької громади Кременчуцького району, в якому постраждали волонтер і двоє військових.

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Автор: Руслана Горгола Відео: Мирослав Носа
Теги: Градизьк ДТП Мирослав Носа
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