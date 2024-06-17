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Поліція Кременчуцького району розшукує зниклу Вікторію Чеботарьову

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 878

Вона пішла з лікарні на минулому тижні

Поліція Кременчуцького району розшукує зниклу жінку. 16 червня близько 22.00 до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця села Олефірівка про зникнення 36-річної Вікторії Чеботарьової. Заявник повідомив, що 13 червня жінка пішла з лікарні у невідомому напрямку, і на теперішній час її місце перебування невідоме. Про це повідомила пресслужба поліції.

Прикмети зниклої:

  • Зріст: 158 см
  • Статура: худорлява
  • Волосся: темне, довге
  • Очі: карі

Жінка має проблеми зі здоров’ям.

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Вікторії Чеботарьової, поліція просить повідомити до відділення №2 Кременчуцького районного управління за телефонами: (096) 690-53-50, (097) 703-39-18 або 102.

Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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