Поліція Кременчуцького району розшукує зниклу Вікторію Чеботарьову

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Поліція Кременчуцького району розшукує зниклу жінку. 16 червня близько 22.00 до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця села Олефірівка про зникнення 36-річної Вікторії Чеботарьової. Заявник повідомив, що 13 червня жінка пішла з лікарні у невідомому напрямку, і на теперішній час її місце перебування невідоме. Про це повідомила пресслужба поліції.

Прикмети зниклої:

Зріст: 158 см

Статура: худорлява

Волосся: темне, довге

Очі: карі

Жінка має проблеми зі здоров’ям.

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Вікторії Чеботарьової, поліція просить повідомити до відділення №2 Кременчуцького районного управління за телефонами: (096) 690-53-50, (097) 703-39-18 або 102.

Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.