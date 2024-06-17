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З посмішками, квітами та побажаннями на майбутнє: кременчуцьким випускникам вручили золоті та срібні медалі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 984

 

120 одинадцятикласників із 8 закладів освіти Кременчука отримали державні нагороди за досягнення високих успіхів у навчанні

Сьогодні, 17 червня, о 9.00 кременчуцькі випускники, їхні батьки і педагоги, а також представники міської влади зібралися у сквері імені Олега Бабаєва на урочисту подію — вручення золотих та срібних медалей одинадцятикласникам, які досягли високих успіхів у навчанні.

 

Розпочався захід із традиційної хвилини мовчання в пам’ять про загиблих захисників та захисниць України, а також тих учнів, які загинули внаслідок розв’язаної Росією проти України війни й так і не дочекалися свого випускного та медалі. 

З вітальним словом перед випускниками виступив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Говорить, цьогоріч вручатиме 101 золоту та 19 срібних медалей.

 

— Сьогодні ви підкорили чергову вершину. І ви, як ніхто інший, знаєте вартість цієї медалі, якою ціною вона вам дісталася. Останні роки ви загартували цю медаль своєю стійкістю та незламністю. Ви виконували домашні завдання та готувалися до іспитів під час повітряних тривог — у таких умовах, які більшість школярів світу не можуть і уявити.

Усього медалями нагородили 120 випускників із 8 закладів освіти Кременчука. Лідером, за словами Малецького, традиційно став ліцей № 10 «Лінгвіст».

 

Також мер закликав медалістів повертатися до Кременчука після навчання у вишах України або світу.

— Ми хочемо, щоб ви повернулися після навчання та продовжили будувати Кременчук, розвивати Україну та ті заклади освіти, зі стін яких ви вийшли. Щоб вони були модерновими і до них прийшли вчитися і ваші діти.

Привітав випускників і головний освітянин Кременчука Геннадій Москалик. Каже, з кожним роком кількість медалістів збільшується відсотків на 10.

 

— Ця медаль учням є більше як власний стимул — на жаль, вищі заклади освіти зараз не дають ніяких бонусів медалістам при вступі. Випускникам бажаю успіхів у майбутньому і повернутися до Кременчука після навчання та займатися розвитком нашого міста.

Окрім медалей, випускникам вручили ще й зовнішні жорсткі диски (накопичувачі пам’яті) у подарунок.

 

Наприкінці заходу із творчим номером для усіх виступив зразковий ансамбль «Задзеркалля» Міського палацу культури.

 

Завершилося урочисте нагородження спільним фото усіх випускників із міським головою.

Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, що 30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук.

А напередодні випускники ліцею № 11 станцювали вальс на центральній площі Кременчука під гул сирен, які сповіщали про небезпеку російських обстрілів. 


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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: нагородження золота зірка срібна медаль випускники
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