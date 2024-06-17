З посмішками, квітами та побажаннями на майбутнє: кременчуцьким випускникам вручили золоті та срібні медалі

120 одинадцятикласників із 8 закладів освіти Кременчука отримали державні нагороди за досягнення високих успіхів у навчанні
Сьогодні, 17 червня, о 9.00 кременчуцькі випускники, їхні батьки і педагоги, а також представники міської влади зібралися у сквері імені Олега Бабаєва на урочисту подію — вручення золотих та срібних медалей одинадцятикласникам, які досягли високих успіхів у навчанні.
Розпочався захід із традиційної хвилини мовчання в пам’ять про загиблих захисників та захисниць України, а також тих учнів, які загинули внаслідок розв’язаної Росією проти України війни й так і не дочекалися свого випускного та медалі.
З вітальним словом перед випускниками виступив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Говорить, цьогоріч вручатиме 101 золоту та 19 срібних медалей.
Усього медалями нагородили 120 випускників із 8 закладів освіти Кременчука. Лідером, за словами Малецького, традиційно став ліцей № 10 «Лінгвіст».
Також мер закликав медалістів повертатися до Кременчука після навчання у вишах України або світу.
Привітав випускників і головний освітянин Кременчука Геннадій Москалик. Каже, з кожним роком кількість медалістів збільшується відсотків на 10.
Окрім медалей, випускникам вручили ще й зовнішні жорсткі диски (накопичувачі пам’яті) у подарунок.
Наприкінці заходу із творчим номером для усіх виступив зразковий ансамбль «Задзеркалля» Міського палацу культури.
Завершилося урочисте нагородження спільним фото усіх випускників із міським головою.
Нагадаємо, що 30 травня у Кременчуцькій міській раді відзначили цьогорічних призерів та переможців всеукраїнського конкурсу Малої академії наук.
А напередодні випускники ліцею № 11 станцювали вальс на центральній площі Кременчука під гул сирен, які сповіщали про небезпеку російських обстрілів.
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