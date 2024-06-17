В Хоролі чоловік возив у автівці гранату

14 червня близько 2.00 під час патрулювання у місті Хорол працівники сектору реагування патрульної поліції Хорольщини виявили гранату в автомобілі Nissan Qashqai, яким керував 51-річний водій. Слідчо-оперативна група вилучила небезпечний предмет. Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Під час огляду автівки поліцейські побачили предмет, схожий на гранату із запалом. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Криміналісти вилучили небезпечний предмет і направили його на експертне дослідження.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Наразі слідчі з'ясовують походження та мету зберігання боєприпасу.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці чоловік у військовій формі біля багатоповерхівки у Кременчуці лякав підлітків гранатою.