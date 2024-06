«Вшанування юності, інтелекту і таланту»: в Горішніх Плавнях нагородили найкращих випускників

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 89 Партнерський проєкт

На початку червня в Палаці культури і творчості (ПКіТ) відбулося міське свято «Вшанування юності, інтелекту і таланту» з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту та медалей. Ця подія присвячена випускникам 2024 року. Побували на святі і журналісти видання «Хроніки тижня».

Святковий вечір відбувся у великій залі ПКіТ. Привітати випускників прийшли батьки, вчителі, очільники шкіл, представники місцевого самоврядування та відділу освіти. Урочиста програма відкрилася композицією «Вальс» у виконанні випускників. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх військових та цивільних, хто загинув у протистоянні російській агресії. З промовою до випускників звернувся перший заступник міського голови Олександр Чуприна.

«Ви — гордість нашої громади. Ми завжди цінуємо і відзначаємо ваші досягнення, старання, прагнення до отримання знань у такий нелегкий воєнний час. Бажаю вам нових звершень, успіхів у досягненні заповітної мрії. Дякуємо вчителям, які щодня віддають своїм учням частинку душі, цікаво і доступно доносять до них знання. А батькам — за підтримку дітей у подоланні всіх труднощів на життєвому шляху. Попри всі складнощі сьогодення, ви, дорогі випускники, завершили навчання з успіхами», — наголосив Олександр Чуприна.

Перший заступник міського голови побажав усім щастя, миру, досягнення нових висот і реалізації життєвої мети.

«Хай доля дарує вам тільки удачу і перемоги. Зі святом!», — промовив він.

Заступниця міського голови Надія Угнічева наголосила, що «нинішнім випускникам було непросто здобувати знання під час війни».

«Та попри все, торуйте свою життєву дорогу, обирайте майбутню професію за покликом душі. Навчайтеся і розвивайтеся протягом усього життя, — закликала Надія Угнічева. — Успіхів досягають працелюбні, наполегливі, відповідальні особистості. Намагайтеся бути кращими в усьому. Це допоможе вам бути щасливими, благополучними й успішними. Щасливої дороги!».

Також звернулася із привітаннями начальниця відділу освіти Лілія Щербина.

«Майбутнє наших випускників багато в чому залежить від учителя, від його наполегливості, старанності. Тож мої вітання і слова вдячності вам, шановні педагоги, за вашу любов до дітей, за вашу щоденну титанічну працю, — наголосила очільниця відділу освіти. — Мої вітання батькам. Ви разом зі своїми дітьми пройшли нелегкий шлях шкільного життя. Щиро бажаю вам, щоб ваші очі завжди горіли гордістю за свою дитину. Любі випускники, перш за все я бажаю вам зробити правильний професійний вибір. Будьте гідними любові вчительської і надії батьківської. Нехай вам щастить!».

Олександр Чуприна разом із Надією Угнічевою та Лілією Щербиною вручили випускникам нагороди і свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Цього року за результатами навчання 25 випускників нагороджені медалями. Зокрема, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» одержали 16 випускників, срібну медаль «За досягнення у навчанні» — дев’ять.

П’яти випускникам оголосили Подяку міського голови «за досягнення найвищих результатів в олімпіадах і конкурсах». Серед них Вероніка Рой (ЗОШ No 1), Вероніка Кіслякова (ЗОШ No 3), Єлизавета Кравченко (СЗОШ No 4), Євгеній Олешко (СЗОШ No 5), Марія Пирожкова (ЗОШ No 6).

Слід зазначити, що цьогоріч у Горішньоплавнівській громаді свідоцтво про здобуття повної середньої освіти одержали 242 випускники 11-х класів шкіл міста. Урочистий вечір продовжився виступами творчих колективів ПКіТ. Випускниця школи No 4 Єлизавета Кравченко, яка отримала срібну медаль «За досягнення у навчанні» та якій оголошено Подяку міського голови за високий рівень навчальних досягнень, здобуття призових місць в обласних і всеукраїнських учнівських конкурсах та олімпіадах, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, поділилася своїми емоціями і планами на майбутнє.

«Неймовірні відчуття тріумфу. Планую вступати до Львівської національної академії мистецтв на факультет дизайну. Я закінчила художню школу з відзнакою. Зараз готуюся до творчого конкурсу, участь у якому потрібна для вступу у вищий навчальний заклад. Своїми досягненнями я завдячую моїм батькам і вчителям», — наголосила випускниця.