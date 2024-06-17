«Вшанування юності, інтелекту і таланту»: в Горішніх Плавнях нагородили найкращих випускників

Привітати випускників прийшли батьки, вчителі, очільники шкіл, представники місцевого самоврядування та відділу освіти
На початку червня в Палаці культури і творчості (ПКіТ) відбулося міське свято «Вшанування юності, інтелекту і таланту» з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту та медалей. Ця подія присвячена випускникам 2024 року. Побували на святі і журналісти видання «Хроніки тижня».
Святковий вечір відбувся у великій залі ПКіТ. Привітати випускників прийшли батьки, вчителі, очільники шкіл, представники місцевого самоврядування та відділу освіти. Урочиста програма відкрилася композицією «Вальс» у виконанні випускників. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх військових та цивільних, хто загинув у протистоянні російській агресії. З промовою до випускників звернувся перший заступник міського голови Олександр Чуприна.
Перший заступник міського голови побажав усім щастя, миру, досягнення нових висот і реалізації життєвої мети.
Заступниця міського голови Надія Угнічева наголосила, що «нинішнім випускникам було непросто здобувати знання під час війни».
Також звернулася із привітаннями начальниця відділу освіти Лілія Щербина.
Олександр Чуприна разом із Надією Угнічевою та Лілією Щербиною вручили випускникам нагороди і свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Цього року за результатами навчання 25 випускників нагороджені медалями. Зокрема, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» одержали 16 випускників, срібну медаль «За досягнення у навчанні» — дев’ять.
П’яти випускникам оголосили Подяку міського голови «за досягнення найвищих результатів в олімпіадах і конкурсах». Серед них Вероніка Рой (ЗОШ No 1), Вероніка Кіслякова (ЗОШ No 3), Єлизавета Кравченко (СЗОШ No 4), Євгеній Олешко (СЗОШ No 5), Марія Пирожкова (ЗОШ No 6).
Слід зазначити, що цьогоріч у Горішньоплавнівській громаді свідоцтво про здобуття повної середньої освіти одержали 242 випускники 11-х класів шкіл міста. Урочистий вечір продовжився виступами творчих колективів ПКіТ. Випускниця школи No 4 Єлизавета Кравченко, яка отримала срібну медаль «За досягнення у навчанні» та якій оголошено Подяку міського голови за високий рівень навчальних досягнень, здобуття призових місць в обласних і всеукраїнських учнівських конкурсах та олімпіадах, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, поділилася своїми емоціями і планами на майбутнє.
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