У Полтаві чули вибухи

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6 квітня, близько 00.10, у Полтаві було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, роботу ППО чули на Полтавщині й учора. А 27 березня під час атаки дронами по Полтаві пошкоджень зазнали склади, будинки та трансформатор.