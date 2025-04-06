У Полтаві чули вибухи

6 квітня, близько 00.10, у Полтаві було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, роботу ППО чули на Полтавщині й учора. А 27 березня під час атаки дронами по Полтаві пошкоджень зазнали склади, будинки та трансформатор.
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