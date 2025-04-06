У ніч на 6 квітня сили ППО знищили 13 ракет і 40 «шахедів» — Росія атакувала з неба, землі й моря

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 102

Противник випустив по Україні понад 130 цілей — постраждали шість областей

У ніч на 6 квітня російська армія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по території України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Росіяни запустили 132 повітряних цілі:

23 ракети різних типів,

109 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Сили оборони України задіяли авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Підсумки атаки (станом на 10.00):

збито 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

6 ракет «Калібр»;

1 балістична ракета «Іскандер-М»;

40 «шахедів».

Ще 53 дрони-імітатори були локаційно втрачені, тобто не досягли цілей і не спричинили шкоди.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі у Полтаві чули вибухи. Це вже другий нічний масований обстріл України за останні дві доби. Напередодні, в ніч на 5 квітня, було збито 51 дрон.