У ніч на 6 квітня сили ППО знищили 13 ракет і 40 «шахедів» — Росія атакувала з неба, землі й моря

У ніч на 6 квітня російська армія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по території України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Росіяни запустили 132 повітряних цілі:
Сили оборони України задіяли авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
Підсумки атаки (станом на 10.00):
Ще 53 дрони-імітатори були локаційно втрачені, тобто не досягли цілей і не спричинили шкоди.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вночі у Полтаві чули вибухи. Це вже другий нічний масований обстріл України за останні дві доби. Напередодні, в ніч на 5 квітня, було збито 51 дрон.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.