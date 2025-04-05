Вночі сили ППО знищили 51 Shahed: на Полтавщині теж було гучно

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Росія атакувала 92 безпілотниками з різних напрямків — постраждали чотири області

У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 92 безпілотниками, серед яких — ударні дрони типу «Shahed» та імітатори. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Атака почалась о 21.00 4 квітня з напрямків Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Криму (Чауда). Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на 9.00 підтверджене знищення 51 ударного дрона. Ще 31 безпілотник-імітатор втратив орієнтацію через роботу РЕБ і не досяг цілей.

Унаслідок атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області. Про масштаби пошкоджень місцева влада інформуватиме окремо.

Нагадаємо, що близько 00.30 у Полтавській області чули вибухи.