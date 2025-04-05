Вночі сили ППО знищили 51 Shahed: на Полтавщині теж було гучно

У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 92 безпілотниками, серед яких — ударні дрони типу «Shahed» та імітатори. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Атака почалась о 21.00 4 квітня з напрямків Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Криму (Чауда). Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Станом на 9.00 підтверджене знищення 51 ударного дрона. Ще 31 безпілотник-імітатор втратив орієнтацію через роботу РЕБ і не досяг цілей.
Унаслідок атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області. Про масштаби пошкоджень місцева влада інформуватиме окремо.
Нагадаємо, що близько 00.30 у Полтавській області чули вибухи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.