На Полтавщині чули вибухи

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5 квітня, близько 00.30, у Полтавській області було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, що 27 березня під час атаки дронами по Полтаві пошкоджень зазнали склади, будинки та трансформатор.