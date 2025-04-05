«Довго до цього йшла і мріяла»: вихованка ДЮСШ № 1 Софія Михайлюк здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів у Хорватії

Чемпіонат Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї проводився в Осієку (Хорватія) з 1 по 7 березня. Змагалися 250 учасників із 17 країн. Збірна України здобула сім нагород — чотири срібні та три бронзові медалі.
У вправі Trio Women (змагання жіночих тріо, командний залік) зі стрільби з пневматичної гвинтівки Софія Михайлюк у команді разом із Крістіною Остапенко з Одещини та Марією Сташко з Київської області посіли друге місце. Разом із нашою спортсменкою чемпіонат в Осієку відвідала тренерка юніорської збірної України Альона Федорова, яка розповіла подробиці виступів.
Вона уточнила, що старт Trio Women проводився у три етапи. У першому змагалися 20 команд, необхідно було кваліфікуватися до вісімки найкращих, аби мати змогу продовжувати змагатися далі. Тут наші учасниці фінішували на п’ятій позиції із впевненим результатом. На другому етапі потрібно було потрапити з вісімки до четвірки. Наші спортсменки посіли третю позицію — поступилися німкеням та представницям Норвегії, які вважаються найсильнішими в цій вправі. На третьому етапі чотири команди «відстрілюють» частину вправи, щоб розподілитися на дві групи. Далі найсильніші (перше та друге місця) борються у фіналі за «золото» та «срібло», а в другій групі (третє та четверте місця) змагаються за «бронзу». Те, що наші учасниці фінішували другими, за словами тренерки, «було складно психологічно: була велика напруга, яку українки витримали».
У Софії Михайлюк нагорода такого рівня стала першою. Тренер Владислав Григоренко був на зв’язку зі своєю вихованкою та постійно її підтримував. Налаштовувала спортсменку на боротьбу й Альона Федорова. Перед міжнародними стартами був виступ на чемпіонаті України, і у Софії Михайлюк не вийшло викластися на максимум через нервове напруження та високі поставлені цілі. Але тренерам вдалося її стабілізувати й привести в найкращу форму для здобуття призового місця. Софія Михайлюк задоволена своїми виступами й зазначає, що «змагання проходили складно, з великою конкуренцією в індивідуальному старті».
Зараз почалася підготовка до чемпіонату України, після якого стартують міжнародні турніри та підготовка до чемпіонату світу в Німеччині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.