«Довго до цього йшла і мріяла»: вихованка ДЮСШ № 1 Софія Михайлюк здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів у Хорватії

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 172 Партнерський проєкт

Чемпіонат Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї проводився в Осієку (Хорватія) з 1 по 7 березня. Змагалися 250 учасників із 17 країн. Збірна України здобула сім нагород — чотири срібні та три бронзові медалі.

У вправі Trio Women (змагання жіночих тріо, командний залік) зі стрільби з пневматичної гвинтівки Софія Михайлюк у команді разом із Крістіною Остапенко з Одещини та Марією Сташко з Київської області посіли друге місце. Разом із нашою спортсменкою чемпіонат в Осієку відвідала тренерка юніорської збірної України Альона Федорова, яка розповіла подробиці виступів.

«У першому старті дівчатам не вистачило 1,9 очка до призового місця. Софія провела свій індивідуальний старт, де було понад 100 учасниць, але її результату не вистачило, щоб дійти до фіналу. Жіночі змагання зі стрільби з гвинтівки були найчисельнішими серед юніорів і юніорок, тож боротьба була напруженою», — наголосила тренерка.

Вона уточнила, що старт Trio Women проводився у три етапи. У першому змагалися 20 команд, необхідно було кваліфікуватися до вісімки найкращих, аби мати змогу продовжувати змагатися далі. Тут наші учасниці фінішували на п’ятій позиції із впевненим результатом. На другому етапі потрібно було потрапити з вісімки до четвірки. Наші спортсменки посіли третю позицію — поступилися німкеням та представницям Норвегії, які вважаються найсильнішими в цій вправі. На третьому етапі чотири команди «відстрілюють» частину вправи, щоб розподілитися на дві групи. Далі найсильніші (перше та друге місця) борються у фіналі за «золото» та «срібло», а в другій групі (третє та четверте місця) змагаються за «бронзу». Те, що наші учасниці фінішували другими, за словами тренерки, «було складно психологічно: була велика напруга, яку українки витримали».

«Залишивши позаду німкень, вийшли до фіналу з представницями Норвегії, серед яких була чемпіонка світу, фіналістка Олімпіади-2024 в Парижі. Було складно, але наші дівчата відстрілялися добре. У фіналі поступилися з відривом 16:10. Десь не пощастило, але фінал був дуже гідним, до нього всі троє дівчат подолали довгий спортивний шлях», — зазначила Альона Федорова.

У Софії Михайлюк нагорода такого рівня стала першою. Тренер Владислав Григоренко був на зв’язку зі своєю вихованкою та постійно її підтримував. Налаштовувала спортсменку на боротьбу й Альона Федорова. Перед міжнародними стартами був виступ на чемпіонаті України, і у Софії Михайлюк не вийшло викластися на максимум через нервове напруження та високі поставлені цілі. Але тренерам вдалося її стабілізувати й привести в найкращу форму для здобуття призового місця. Софія Михайлюк задоволена своїми виступами й зазначає, що «змагання проходили складно, з великою конкуренцією в індивідуальному старті».

«Побороти себе і свої хвилювання — то найважче, — зауважила спортсменка. — Емоції зашкалювали, я не могла повірити в те, що сталося [коли виборола срібну медаль — Ред.]. Довго до цього йшла і мріяла. Це все стало можливим завдяки моїм тренерам Альоні Федоровій та Владиславу Григоренку, які всіляко мене підтримували».

Зараз почалася підготовка до чемпіонату України, після якого стартують міжнародні турніри та підготовка до чемпіонату світу в Німеччині.