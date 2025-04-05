У Кременчуці горів житловий будинок — знищені дах, авто і майно (уточнено)

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У ніч на 5 квітня у Кременчуці на вулиці Віри Холодної сталася пожежа в житловому будинку. Загоряння почалося близько опівночі — о 23.55. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівлі на площі 55 м², два вікна, два двері, домашні речі та два автомобілі. Також закопчені стіни та стеля на площі 85 м².

До гасіння залучали рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки злагодженим діям пожежників сам будинок вдалося врятувати.

Причини загоряння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що 26 березня у приватному будинку на території Скороходівської громади в пожежі загинув чоловік.