У Лубенському районі пасажир випав із авто на трасі — його збила вантажівка

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 703

Увечері 4 квітня на трасі Київ–Харків–Довжанський у Лубенському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Покровська Багачка з легковика під час руху випав пасажир — його збила вантажівка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, близько 21.40 з салону Opel Combo на ходу вийшов 27-річний пасажир. Він упав на проїжджу частину, де на нього наїхала вантажівка Renault Magnum під керуванням 39-річного водія. Чоловік загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що у березні у Кобеляках легковик врізався у припарковану вантажівку.