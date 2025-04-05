Уряд пропонує обмежити відстрочку від мобілізації для студентів — лише до 25 років

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Новий законопроєкт змінює правила для учнів, студентів і педагогів під час мобілізації

4 квітня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який змінює правила відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Законопроєкт «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» розробили на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік.

Основні зміни:

право на відстрочку від мобілізації надаватиметься студентам училищ і коледжів лише до 25 років;

слухачі, які просто підвищують кваліфікацію, але не здобувають освіту, втратять право на відстрочку;

буде уточнено порядок послідовного здобуття освіти, який дозволяє користуватись правом на відстрочку;

відстрочку отримають також педагогічні працівники з науковими ступенями та викладачі позашкільної освіти (державної та комунальної форми власності), які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року.

Мета документа — запобігти зловживанню правом на відстрочку й забезпечити прозорість у сфері освіти під час воєнного стану.

Нагадаємо, що з квітня військовозобов’язані, яких не перебронювали, втратили відстрочку від мобілізації.