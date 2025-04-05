«Як називати мешканців Кременчука й чому варто відвідати наше місто»: «Ветерани космічних військ» провели в МПК шоу «Вікторина»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 176

Багато жартували про Кременчук й дякували ЗСУ за можливість проводити концерти

Вчора, 4 квітня, в Міському палаці культури Кременчука відбулася концерт-зйомка шоу «Вікторина» за участю команди «Ветерани космічних військ». Захід зібрав численних шанувальників гумору та імпровізації.

Почали програму з вдячності українським захисникам, які боронять рідну землю, за можливість проводити концерти.

Глядачі мали змогу насолодитися живим гумором, імпровізацією та безпосередньою взаємодією з артистами.

Ведучим був Артем Дамнитський. Команди в складі Влада Курана та Романа Міщерякова, Олександри Машлятіної й Аліни Блажкевіч з «Кварталу» багато жартували на різні теми, час від часу згадуючи Кременчук.

Присутні зустрічали жарти оплесками й відзначали високий професіоналізм команди «Ветерани космічних військ». Особливе захоплення викликала здатність миттєво реагувати на ситуації та створювати гумористичні номери в режимі реального часу.

Двічі шоу перервали сигнали тривоги, але глядачі поверталися в зал до улюблених артистів.