Кабмін розширив повноваження Мінцифри: робототехніка, ШІ та напівпровідники

4 квітня Кабінет міністрів України розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації. Відтепер Мінцифри займатиметься розвитком робототехніки, штучного інтелекту, напівпровідникових технологій і безпілотних систем. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно з оновленим положенням про міністерство, Мінцифри:
сприятиме розвитку вітчизняного виробництва робототехніки та безпілотників для оборони;
визначатиме пріоритетні напрями розвитку у сферах ШІ та цифрових інновацій;
координуватиме випробування, тестування та демонстрацію технологій;
забезпечуватиме нормативне регулювання та надаватиме фінансову підтримку відповідним підприємствам;
розвиватиме інфраструктуру для інноваційних досліджень.
Раніше уряд також передав Мінцифрі функції регулювання азартних ігор та лотерей — замість КРАІЛ.
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