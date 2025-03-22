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Кабмін створив Державне агентство «ПлейСіті» задля врегулювання азартних ігор

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 0

 

Діятиме агентство замість ліквідованого раніше КРАІЛ 

Кабінет міністрів України створив нове Державне агентство «ПлейСіті» замість ліквідованої раніше Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За словами політика, «ПлейСіті» буде центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовуватиметься та координуватиметься Кабміном міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, оскільки саме він реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У Мінцифри створення такого агентства прокоментували як прощання із корупцією у гральному бізнесі. 

Головним завданням «ПлейСіті» стане цифровізація видачі ліцензій на роботу та створення інструментів для чіткого контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино. Наразі відомо, що бюджет України втрачає 10 млрд грн через тіньовий ринок. Цифровізація сфери грального бізнесу допоможе викорінити корупцію, зробити ринок прозорим та збільшити надходження до бюджету, які далі підуть на потреби Сил оборони. 

Далі планується призначення керівника державного агентства та затвердження положень про його діяльність. 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: азартні ігри
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