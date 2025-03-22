Актуальні питання сучасної педагогіки: у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбулася міжнародна конференція

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Учасники заходу представляли 15 областей України та ще 5 країн світу

Учора, 21 березня, у стінах Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії відбулася VI Міжнародна викладацько-студентська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм». Про учасників заходу та перебіг події діляться педагоги академії.

Загалом до участі у конференції долучилися представники 15 областей України, а також Польщі, Молдови, Румунії, Казахстану та Китаю. Привітали учасників заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко, очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін, директор Регіонального осередку удосконалення вчителів «WOM» у Бєльсько-Бяла (Польща) Владислав Моншьор та директорка академії, кандидатка педагогічних наук Леся Крупіна.

На початку заходу для учасників виступив також і творчий колектив академії.

На конференції виступили провідні науковці Кременчука та полтавських вишів, а також університетів України та інших держав.

Захід став платформою для обміну досвідом, новими знаннями та інноваційними підходами у сфері освіти між студентами та науковцями, які прагнуть до постійного професійного й особистісного розвитку.

Нагадаємо, нещодавно Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія підписала угоду про співпрацю з Асоціацією української культури в Італії.