На Полтавщині за рік до рекрутингових центрів звернулися майже 3 тисячі людей

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На Полтавщині рік тому відкрився перший рекрутинговий центр. За цей час їхня кількість в області збільшилася, а звернулися до них майже 3 тисячі громадян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Серед кандидатів — 15% жінок. Найчастіше цікавляться посадами операторів БпЛА, технічного обслуговування військової техніки та стрільців. Також є запит на адміністративні вакансії — діловодів, бухгалтерів, логістів, — заявляє Когут.

Нині на Полтавщині працюють п’ять рекрутингових центрів — у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Полтавському районі. Після вибору професії кандидати проходять співбесіду з рекрутером та представниками військової частини, отримують супровід на всіх етапах до зарахування.

Нагадаємо, у Кременчуці рекрутинговий центр відкрився 26 квітня 2024 року. Журналісти побували на його відкритті та дізналися про усі особливості рекрутингу, а також поспілкувалися із першими відвідувачами, які завітали до центру.