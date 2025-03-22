Рік умовно отримав полтавець за публікацію контенту на порносайтах

У Полтаві судили чоловіка, який протягом 7 років публікував на порносайті відповідний контент. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду Полтави від 17 березня.
У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — раніше не судимий. Він має вищу освіту та є людиною з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни.
Протягом 7 років, з 2015 до 2022 року обвинувачений завантажував фото і відео статевих органів та статевих актів на порносайт. За цей час згадано про 37 епізодів завантаження відповідного контенту — це понад 70 фото- та відеоматеріалів.
На суді обвинувачений свою вину визнав повністю та уклав угоду з прокурором. Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинене повторно) та призначив йому 3 роки ув’язнення, але від відбування покарання звільнив з іспитовим строком — 1 рік. Також чоловіка на 1 рік позбавили права займатись діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням інформації через мережу Інтернет.
Нагадаємо, у листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно: він передбачає скасування кримінальної відповідальності для дорослих за створення та розповсюдження інтимного контенту. Проте має також і свої винятки.
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