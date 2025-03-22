Рік умовно отримав полтавець за публікацію контенту на порносайтах

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 236

За 7 років чоловік «злив» у мережу понад 70 фото- та відеоматеріалів інтимного характеру

У Полтаві судили чоловіка, який протягом 7 років публікував на порносайті відповідний контент. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду Полтави від 17 березня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — раніше не судимий. Він має вищу освіту та є людиною з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни.

Протягом 7 років, з 2015 до 2022 року обвинувачений завантажував фото і відео статевих органів та статевих актів на порносайт. За цей час згадано про 37 епізодів завантаження відповідного контенту — це понад 70 фото- та відеоматеріалів.

На суді обвинувачений свою вину визнав повністю та уклав угоду з прокурором. Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинене повторно) та призначив йому 3 роки ув’язнення, але від відбування покарання звільнив з іспитовим строком — 1 рік. Також чоловіка на 1 рік позбавили права займатись діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням інформації через мережу Інтернет.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно: він передбачає скасування кримінальної відповідальності для дорослих за створення та розповсюдження інтимного контенту. Проте має також і свої винятки.