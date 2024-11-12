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За хтивки не саджатимуть: у Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 0

Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами. 

11 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив про реєстрацію доопрацьованого законопроєкту, який передбачає декриміналізацію створення порноконтенту. Після понад року обговорень комітет і робоча група досягли компромісу, представивши більш консервативну версію закону.

Новий законопроєкт пропонує скасувати кримінальну відповідальність для дорослих за створення та розповсюдження інтимного контенту. Кримінальна відповідальність залишатиметься виключно у випадках:

  • порнографії, створеної без згоди (включаючи порнопомсту і дипфейки);
  • екстремального порнографічного контенту (насильство, зоофілія, некрофілія);
  • дитячої порнографії та поширення порно серед дітей.

При цьому сутенерство, залучення до проституції та торгівля людьми продовжують вважатися кримінальними злочинами.

Железняк уточнив, що декриміналізація створення порнографічного контенту не є його легалізацією — цей вид контенту вже легалізований і обкладається податками.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: порно порнографія законопроєкт
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