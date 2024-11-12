За хтивки не саджатимуть: у Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно

11 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив про реєстрацію доопрацьованого законопроєкту, який передбачає декриміналізацію створення порноконтенту. Після понад року обговорень комітет і робоча група досягли компромісу, представивши більш консервативну версію закону.
Новий законопроєкт пропонує скасувати кримінальну відповідальність для дорослих за створення та розповсюдження інтимного контенту. Кримінальна відповідальність залишатиметься виключно у випадках:
При цьому сутенерство, залучення до проституції та торгівля людьми продовжують вважатися кримінальними злочинами.
Железняк уточнив, що декриміналізація створення порнографічного контенту не є його легалізацією — цей вид контенту вже легалізований і обкладається податками.
Торік до Ради вже вносили законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання у приватне життя людини.
Нагадаємо, що кременчуцька пара отримала три роки в'язниці за одне відео та кілька хтивок на onlyfans. Також три роки умовно отримав кременчужанин, який викладав домашні відео з дружиною на порносайт.
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