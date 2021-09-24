Три роки умовно отримав кременчужанин, який викладав домашні відео з дружиною на порносайт

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Крім того, чоловік має заплатити 4576 грн за експертизи, які проводили правоохоронці

2 вересня Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок кременчужанину, який працює інженером-електронником у ліцеї №11, за виготовлення та розповсюдження порнографії. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що чоловік знімав на відео, як вони з дружиною займаються сексом, а потім викладав це на порносайті Pornhub. Кременчужанин зняв та завантажив 28 відео.

Під час досудового слідства обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини, а також сприяв розслідуванню. За виготовлення та розповсюдження порнографії (ч. 1 та ч. 2 ст. 301 КК України) суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, але від відбування покарання звільнив, встановивши 1 рік іспитового строку.

Крім того, чоловік повинен буде сплатити на користь держави судові витрати у сумі 4576 грн, які правоохоронці витратили на портретну та мистецтвознавчу експертизи відзнятих відео.

Вирок може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.