Де в Кременчуці відключатимуть світло 25 вересня: адреси

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереждає, що 25 вересня в Кременчуці відключатимуть електроенергію. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр.Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Басейна;
- вул. Кронштадська, 1,2,4;
- вул. М.Кучми, 61-92;
- вул. Воєнна, 1/37;
- вул. Деповська, 63-94;
- вул. Силікатна, 1/19 - 16;
- вул. Короленка, 3-31;
- вул. Богдана Хмельницького, 21-110;
- вул. Затонна, 24-36;
- вул. Чкалова;
- вул. Академіка Герасимовича, 12-46;
- вул. 3-х Космонавтів, 8-37;
- вул. Уляни Громової;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Новоіванівський, 1/3, 4;
- пров. Сінний;
- пров. Дніпровський;
- пров. Олександра Олеся, 31-39;
- пров. Новохацького, 21-49;
- пров. Гійома Боплана, 4-7;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.