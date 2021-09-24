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Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 25 вересня: адреси

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 0

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереждає, що 25 вересня в Кременчуці відключатимуть електроенергію. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр.Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Басейна;
  • вул. Кронштадська, 1,2,4;
  • вул. М.Кучми, 61-92;
  • вул. Воєнна, 1/37;
  • вул. Деповська, 63-94;
  • вул. Силікатна, 1/19 - 16;
  • вул. Короленка, 3-31;
  • вул. Богдана Хмельницького, 21-110;
  • вул. Затонна, 24-36;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Академіка Герасимовича, 12-46;
  • вул. 3-х Космонавтів, 8-37;
  • вул. Уляни Громової;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Новоіванівський, 1/3, 4;
  • пров. Сінний;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Олександра Олеся, 31-39;
  • пров. Новохацького, 21-49;
  • пров. Гійома Боплана, 4-7;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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