Де в Кременчуці відключатимуть світло 25 вересня: адреси

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 0

«Полтаваобленерго» попереждає, що 25 вересня в Кременчуці відключатимуть електроенергію. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр.Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: