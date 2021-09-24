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Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кременчук» у рідних стінах поступається «Маріуполю»

Вчора, 21:33 Переглядів: 231

 

Кременчужани зрівняли рахунок, але пропустили у другому періоді

Сьогодні, 24 вересня, в Кременчуці продовжився 3-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - місцевий «Кременчук» приймав «Маріуполь».«

Кременчук» - «Маріуполь» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 Мазур (Тютченко, Бабинець, більш.), 8:28; 1:1 Скуматов (Денискін, Коробов), 26:08; 1:2 Тютченко, 28:46;

Кременчук: Боярчук (Гордюшин); Яковлєв - Богачонок, Гриценко - Тимофєєв, Толстушко - Сибілевіч, Горлушко - Ворона; Коробов, Денискін, Варава - Грицьких - Кошелев, Забавін - Савченко - Созонов, Савицький - Нікулін - Сеник.

Маріуполь: Короваєв (Дуве); Алексєєв - Кудряшов, Декало - Лисенко, Зуєв - Матусевич; Щербатов (А) - Кудрін - Казаковцев (А), Благий - Мазур - Бабинець (К), Калейніковас - Лизін - Тютченко, Горище - Янішевський - Костіков.

Перший період команди провели дуже активно, що зумовило велику кількість вилучень з обох сторін. І якщо кременчужанам не вдалося реалізувати свою перевагу 5 на 3, то перше ж видалення «Кременчука» стало результативним для «Маріуполя». Перший гол в матчі закинув Вадим Мазур. При всіх спробах «городян» відігратися, на першу перерву команди пішли в мінімальною перевагою «чайок».

Другу двадцятихвилинку активніше почали «городяни» у спробах відігратися і на шостій хвилині періоду це дало свої плоди - Павло Скуматов зрівняв цифри на табло. Однак, рівним рахунок був недовго - Віктор Тютченко забив своїй колишній команді і знову вивів «Маріуполь» вперед.

У третьому відрізку зустрічі команди так і не змогли змінити рахунок на табло, а фінальна сирена зафіксувала рахунок 2:1 на користь «Маріуполя».

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Маріуполь
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