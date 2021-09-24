24 випадки COVID-19 зареєстровано у Кременчуці - одна з них неповнолітня

Вчора, 22:27 Переглядів: 239

Сьогодні, 24 вересня, у Кременчуці зареєстровано 24 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 13 жінок віком від 29 до 79, 10 чоловіків віком від 23 до 73 років та одна дівчина-підліток 17 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання двадцять один пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три пацієнта лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сорок два пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало три пацієнта.

Всього зареєстровано 9709. Одужало 9254. Померло 278