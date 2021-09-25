Кременчужанин Каро Марандян - бронзовий призер Grand Prix

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 228

Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян - бронзовий призер Grand Prix в Загребі. Вихованець СК Легіон під керівництвом тренера Василя Волошина виступив у ваговій категорії 66 кг. Наш дзюдоїст впевнено пробився до півфіналу змагань, де поступився представнику Росії Абдула Абдулжалілову.

У сутичці за бронзу Каро завдяки кидку на оцінку «Ваза-арі» здолав представника Сербії Страгінджа Бунчіча.

Це перша нагорода з турнірів Світового туру для 24-річного українця. Щиро вітаємо нашого спортсмена, його тренерів, а також бажаємо подальших успіхів.



