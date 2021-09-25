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Кременчук

Погода не радує: в Кременчуці на День міста дощитиме

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 389

 

У неділю ще й сильний вітер розгуляється, зате потеплішає

На День міста погода не надто порадує кременчужан, адже у Кременчуці дощитиме. Проте треба зазначити, на вихідних дещо потеплішає у порівнянні з робочим тижнем.

Gismeteo прогнозує, що дощі йтимуть у Кременчуці як у суботу, так і у неділю, лиш вечори відзначаться сухою погодою. На вікенд найхолоднішим виявився ранок суботи – +10°С, а найтепліше буде вдень у неділю – до +16°С, але з вітром до 15 м/с.

Sinoptik обіцяє на вихідних вранішні дощі. Небо у нашому місті у найближчі дні затягнуть хмари, лиш зрідка з-за них показуватиметься сонце. Повітря прогріється до позначок від +10°С до +17°С (у неділю, 26 вересня).

Ventusky повідомляє про незначні дощі на вихідних та мінливу хмарність. Стовпчики термометрів покажуть від +9°С до +16°С. Вікенд буде досить вітряним, у неділю очікується вітер силою до 23 км/год.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз осень дождь ветер
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