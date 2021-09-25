Свято наближається: які сюрпризи чекають на кременчужан до Дня міста

В Кременчуці пройде вітрильна регата, відбудуться різноманітні виставки та спортивні заходи - і навіть фестиваль повітряних куль!
З нагоди 450-ї річниці заснування Кременчука та 78-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників на кременчужан чекатиме низка цікавих заходів. Розпочнуть святкування заздалегідь - вже з 16 вересня.
|
Дата проведення
|
Сплановані заходи
|
Місце проведення
|
25.09.2021
10.00
|
Турнір зі швидких шахів серед дітей до Дня міста
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шахово-шашковий клуб Каїсса
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25.09.2021
09.00-12.00
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Забіг «SKODA HALF MARATHON»
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автосалон «Skoda»,
вул. Київська 75 (маршрут: автосалон «Skoda» - вул. Київська - McDonalds - проїзд 40 років ДАІ - автосалон «Skoda»)
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25.09.2021
09.00-18.00
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Зоотехнічний захід Всеукраїнська виставка собак
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стадіон Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, вул. Гоголя, 4/8
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25.09.2021
10.00-12.00
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Вітрильна регата (парад яхт).
Парад гелікоптерів від Кременчуцького
льотного коледжу
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центральна набережна
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
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25.09.2021
10.00-13.00
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Пленер Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д.Литовченка
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сквер ім. О.Бабаєва
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25.09.2021
11.00
|
Дитячі велоперегони «По-дорослому осінь 2021»
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центральна алея
комунального закладу культури «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
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25.09.2021
11.00
|
Виставка голубів та домашніх тварин «Голуб - птах миру та єднання»
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бульвар ім. О.С.Пушкіна
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25.09.2021
12.00
|
Громадська акція «Запобігти, врятувати, допомогти»
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площа Незалежності
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25.09.2021
12.00
|
Виставка техніки підприємств машинобудування
|
площа Незалежності
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25.09.2021
13.00-14.00
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Майстер-клас «Секрети техніки малювання гризайль»
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комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович», вул. Космічна, 9
|
25.09.2021
14.00-22.00
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Фестиваль молодіжної культури:
14:00 - відкриті змагання із силової гімнастики
Street workout «Кубок найсильніших»;
15:00 - концертна програма;
15:00 - локації з дитячими рухливими іграми,
конкурсами та майстер-класами;
16:00 - змагання «Майстри штанги»;
17:00 - бадмінтон «Глазурований волан»
|
комунальний заклад культури «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
|
25.09.2021
18.00
|
Велопарад «Кременчук - найкраще місто»
|
Старт: ПК «КрАЗ» –
просп. Свободи –
вул. Ігоря Сердюка –
Фініш: Площа Перемоги
|
26.09.2021
10.00-19.00
|
Містечко ковалів
|
біля літньої сцени
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
26.09.2021
16.00-20.00
|
Презентація книги «Легенди Кременчука», майстер-клас та концертна програма
|
літня сцена
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
26.09.2021
16.00-20.00
|
Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук»
|
біля літньої сцени
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
26.09.2021
16.00-20.00
|
Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека»
|
центральна алея
комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
26.09.2021
17.00
|
Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сіл Потоківського старостинського округу
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с. Придніпрянське,
вул. Центральна, 62
|
27.09.2021
09.00-17.00
|
Тематичні екскурсії, присвячені Дню визволення міста Кременчука
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комунальний заклад культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики»,
вул. Першотравнева, 57А
|
27.09.2021
09.00-17.00
|
Виставка та екскурсії у Кременчуцькому краєзнавчому музеї
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комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», вул. І. Сердюка, 2
|
27.09.2021
11.00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайону №12 «Кременчук – моє рідне місто»
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подвір’я
Кременчуцького ліцею
№ 5 ім. Т.Г.Шевченка,
пров. Героїв Бреста, 65
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27.09.2021
16.00
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Захід «Моє місто в серці моєму»
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комунальний заклад культури і відпочинку
«Парк Крюківський»,
вул. І.Приходька, 100-А
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27.09.2021
16.00-18.00
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Тематичні екскурсії парком
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комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»
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27.09.2021
18.00-19.30
|
Тематична програма «Дзвони Миру» (ігрові дитячі програми, святковий концерт)
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комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»
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28.09.2021
16.00
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Захід «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі!»
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майданчик біля комунального закладу культури «Міський Центр культури і дозвілля»,
вул. Республіканська, 63
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29.09.2021
09.00
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Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю. Спеціальне погашення марки з гербом Кременчука та випуск штемпеля з переводною датою «Кременчук - місто легенд» за ескізом О.Бойко
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пам’ятник
Воїну-визволителю,
сквер ім. О. Бабаєва
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29.09.2021
10.00
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Покладання квітів до: меморіальних та пам’ятних місць, братських могил воїнів, загиблих у Другій Світовій війні та видатних людей м. Кременчука; воїнів - учасників АТО
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меморіальні місця
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29.09.2021
11.00
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Урочисте перепоховання останків ополченців, загиблих під час Другої світової війни
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братська могила
Крюківського кладовища
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29.09.2021
14.00
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Авторська творча майстерня Оксани Бойко. Презентація книги «Легенди Кременчука в картинах» (для професійної фахової спільноти вчителів української мови і літератури). Концертна програма Народного ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука»
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комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея», вул. Коцюбинського, 4
Усі заходи пройдуть з дотриманням карантинних вимог.