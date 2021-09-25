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Топ новина, Кременчук

Свято наближається: які сюрпризи чекають на кременчужан до Дня міста

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 6 917 Коментарів: 4

 

В Кременчуці пройде вітрильна регата, відбудуться різноманітні виставки та спортивні заходи - і навіть фестиваль повітряних куль!

З нагоди 450-ї річниці заснування Кременчука та 78-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників на кременчужан чекатиме низка цікавих заходів. Розпочнуть святкування заздалегідь - вже з 16 вересня.

Дата проведення

Сплановані заходи

Місце проведення

25.09.2021

10.00

Турнір зі швидких шахів серед дітей до Дня міста

шахово-шашковий клуб Каїсса

25.09.2021

09.00-12.00

Забіг «SKODA HALF MARATHON»

автосалон «Skoda»,

вул. Київська 75 (маршрут: автосалон «Skoda» - вул. Київська - McDonalds - проїзд 40 років ДАІ - автосалон «Skoda»)

25.09.2021

09.00-18.00

Зоотехнічний захід Всеукраїнська виставка собак

стадіон Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, вул. Гоголя, 4/8

25.09.2021

10.00-12.00

Вітрильна регата (парад яхт).

Парад гелікоптерів від Кременчуцького

льотного коледжу

центральна набережна

 комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

25.09.2021

10.00-13.00

Пленер Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д.Литовченка

сквер ім. О.Бабаєва

25.09.2021

11.00

Дитячі велоперегони «По-дорослому осінь 2021»

центральна алея

комунального закладу культури «Міський парк

 культури і відпочинку «Придніпровський»

25.09.2021

11.00

Виставка голубів та домашніх тварин «Голуб - птах миру та єднання»

бульвар ім. О.С.Пушкіна

25.09.2021

12.00

Громадська акція «Запобігти, врятувати, допомогти»

площа Незалежності

25.09.2021

12.00

Виставка техніки підприємств машинобудування

площа Незалежності

25.09.2021

13.00-14.00

Майстер-клас «Секрети техніки малювання гризайль»

комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович», вул. Космічна, 9

25.09.2021

14.00-22.00

Фестиваль молодіжної культури:

14:00 - відкриті змагання із силової гімнастики    

            Street workout «Кубок найсильніших»;

15:00 - концертна програма;

15:00 - локації з дитячими рухливими іграми, 

             конкурсами та майстер-класами;

16:00 - змагання «Майстри штанги»;

17:00 - бадмінтон «Глазурований волан»

комунальний заклад культури «Міський парк

 культури і відпочинку «Придніпровський»

25.09.2021

18.00

Велопарад «Кременчук - найкраще місто»

Старт: ПК «КрАЗ» –

просп. Свободи –

вул. Ігоря Сердюка –

Фініш: Площа Перемоги

26.09.2021

10.00-19.00

Містечко ковалів

біля літньої сцени

комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

26.09.2021

16.00-20.00

Презентація книги «Легенди Кременчука», майстер-клас та концертна програма

літня сцена

комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»

26.09.2021

16.00-20.00

Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук»

біля літньої сцени

комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»

26.09.2021

16.00-20.00

Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека»

центральна алея

комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»

26.09.2021

17.00

Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сіл Потоківського старостинського округу

с. Придніпрянське,

вул. Центральна, 62

27.09.2021

09.00-17.00

Тематичні екскурсії, присвячені Дню визволення міста Кременчука

комунальний заклад культури «Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики»,

вул. Першотравнева, 57А

27.09.2021

09.00-17.00

Виставка та екскурсії у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», вул. І. Сердюка, 2

27.09.2021

11.00

Святковий захід для мешканців мікрорайону №12 «Кременчук – моє рідне місто»

подвір’я

Кременчуцького ліцею

№ 5 ім. Т.Г.Шевченка,

пров. Героїв Бреста, 65

27.09.2021

16.00

Захід «Моє місто в серці моєму»

комунальний заклад культури і відпочинку

«Парк Крюківський»,

вул. І.Приходька, 100-А

27.09.2021

16.00-18.00

Тематичні екскурсії парком

комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»

27.09.2021

18.00-19.30

Тематична програма «Дзвони Миру» (ігрові дитячі програми, святковий концерт)

комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру»

28.09.2021

16.00

Захід «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі!»

майданчик біля комунального закладу культури «Міський Центр культури і дозвілля»,

вул. Республіканська, 63

29.09.2021

09.00

Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю. Спеціальне погашення марки з гербом Кременчука та випуск штемпеля з переводною датою «Кременчук - місто легенд» за ескізом О.Бойко

пам’ятник

Воїну-визволителю,

сквер ім. О. Бабаєва

29.09.2021

10.00

Покладання квітів до: меморіальних та пам’ятних місць, братських могил воїнів, загиблих у Другій Світовій війні та видатних людей м. Кременчука; воїнів - учасників АТО

меморіальні місця

29.09.2021

11.00

Урочисте перепоховання останків ополченців, загиблих під час Другої світової війни

братська могила

Крюківського кладовища

29.09.2021

14.00

Авторська творча майстерня Оксани Бойко. Презентація книги «Легенди Кременчука в картинах» (для професійної фахової спільноти вчителів української мови і літератури). Концертна програма Народного ансамблю скрипалів «Скрипки Кременчука»

комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея», вул. Коцюбинського, 4

Усі заходи пройдуть з дотриманням карантинних вимог. 

5
Автор: Тамара Зінченко
Теги: День міста святкування план заходів
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Коментарі: 4

151
Zloy_kachan:
13 сентября 2021 21:45

Как-то ну очень уныло... А потом миллионы спишут на проведение. А лет 20-25 назад... эх молодость


15 0
3 578
1
zzzzzz:
14 сентября 2021 09:09

свято давно наблизилося впритул--

Фонд соцстрахования пояснил задержки при выплате больничных нехваткой средств-в августе на счет Фонда поступило 2,43 млрд грн от распределения ЕСВ, тогда как потребность в расходах за этот же период составила 4,69 млрд грн с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, которая сформировалась на начало месяца.  

3 5
3 578
1
zzzzzz:
14 сентября 2021 10:24

Схему поставки некачественных запчастей для железнодорожных путей организовали представители одного из филиалов "Укрзализныци". Государству нанесены миллионные убытки.

- то есть государство в лице госорганизации "филиал укрзализныци " нанесло само себе убытки!!!! такого еще небылоsmile


2 1
895
inattentive:
14 сентября 2021 12:44

Все , еду в Потоки !


1 1
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