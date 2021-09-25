Свято наближається: які сюрпризи чекають на кременчужан до Дня міста

Виставка та екскурсії у Кременчуцькому краєзнавчому музеї

Святковий захід для мешканців мікрорайону №12 «Кременчук – моє рідне місто»

Захід «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі!»

29.09.2021 09.00

Мітинг та покладання квітів до пам’ятника Воїну-визволителю. Спеціальне погашення марки з гербом Кременчука та випуск штемпеля з переводною датою «Кременчук - місто легенд» за ескізом О.Бойко