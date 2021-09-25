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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поліцейський знайшов у ванній мертву бабусю... і вкрав її банківську картку

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 370

Тепер колишнього копа судитимуть

У Полтаві коп обікрав мертву бабусю. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

У березні цього року поліцейський під час виконання службових обов’язків прибув на виклик мешканців однієї з квартир будинку, розташованого на пров. Заячому, де за допомогою фізичної сили відчинив двері сусідньої квартири, бо з неї текла вода і затоплювала заявників.

Знайшовши у ванній кімнаті тіло 82-річної господарки оселі, правоохоронець викликав слідчо-оперативну групу. До приїзду слідчих, скориставшись тим, що він один, поцупив папірець із пін-кодом, що лежав на тумбі у кімнаті, та банківську картку, діставши її з паспорта покійної. У подальшому упродовж місяця він зняв із картки понад 5 тис грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Полтавська обласна прокуратура для розгляду по суті направила до Лубенського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського Управління патрульної поліції в Полтавській області за викрадення банківської картки з корисливих мотивів та крадіжку, вчинену повторно (ч. 1 ст. 357, ч. ч. 1, 2  ст. 185 КК України).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: полицейский Полтава кража тело суд банковская карта
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