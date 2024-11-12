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Як підготувати кімнатні рослини до зими

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 91

Більшість кімнатних рослин восени переходять у стан спокою. Тому їх поливають рідше і підгодівлі припиняють, однак розпушування продовжують за потреби

З приходом холодів в будинок з балкона, лоджії або з саду заносять вже самі холодостійкі квіти. Перед зимовим розміщенням, рослини з горщиками треба обмити теплою мильною водою.

Фуксії, гортензії та інші культури, які потребують прохолодної зимівлі і спокою, розміщують в найбільш холодному місці будинку, наприклад біля балконних дверей, по можливості навіть виносять в підвал або на веранду, і поливають не частіше разу на місяць.

Сенполії, дзвіночки, жасмин самбак, бегонії, а також цибулинні кринум і еухаріс, які продовжують цвітіння, регулярно, але помірно поливають теплою водою. Підгодівлю квітучих рослин можна проводити, а також краще досвічувати, подовжуючи часовий день до 12 годин, особливо це важливо для квітучих сукулентів.

Азалії та камелії розміщують подалі від опалювальних систем, підбираючи їм найсвітліше місце. Їх регулярно поливають, обприскують чистою дощовою або прохолодною кип'яченою водою. Ці рослини чуйні на підвищену вологість, для цього використовують ємності з мокрим піском, а також портативні зволожувачі.

Тропічні монстера і фікус каучуконосний можуть рости в приміщеннях зі зниженою температурою до +12С, а аспідістра, плющ і циссус непогано себе почувають і при теплішій +18...20С.

В умовах квартир з центральним опаленням створити прохолодну температуру взимку не просто. Якщо рослини стоять на вікні, то їх потрібно розташувати якомога ближче до скла, при цьому їх краще відгородити шторою від опалювального приладу.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: кімнатні рослини догляд квіти на балконі зимовий сад
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