Кременчуцькі спортсмени — призери обласного чемпіонату з дзюдо

Вихованці Кременчуцького обласного спортивного ліцею ім. І Піддубного стали призерами обласного чемпіонату із дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років. Про це інформують педагоги закладу освіти.
Участь у змаганнях взяли спортсмени із 9 класу ліцею.
ІІІ місце у чемпіонаті посів Віталій Шаляпін (50 кг).
V місце розділили Сергій Кірсанов (55 кг) та Єлизавета Дмитренко (57 кг).
Готував спортсменів до змагань тренер Василь Новік.
Відбулися змагання у неділю, 10 листопада, у Кременчуці.
Нагадаємо, у жовтні кременчуцькі дзюдоїстки завоювали «срібло» на відкритому чемпіонаті у Чернівцях.
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