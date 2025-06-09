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Не нашкодити й повернути свіжість: чим протерти пил на кімнатних рослинах

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 66

Швидка допомога кімнатним рослинам

Якщо на листя кімнатних рослин сів пил, впоратися з ним можна кількома безпечними способами:

  • Вода з молоком у співвідношенні 1:1. Після протирання цим засобом на поверхні листя утворюється тонка плівка, яка додасть гарного блиску і захистить квіти від павутинного кліща.
  • Розчин бурштинової кислоти 1 таблетка на літр води. Цей засіб підвищує імунітет рослин та сприяє нарощуванню зеленої маси.
  • Спирт із гліцерином: на пів літра води знадобиться 2 столові ложки спирту та 1 столова ложка гліцерину. Цей засіб не тільки добре очищає листя від пилу, а й допомагає залікувати невеликі ушкодження.
  • Лимонна кислота: в 1 склянці води розчиніть ¼ ч. л лимонної кислоти. Можна протирати листя та обприскувати, це додасть рослинам гарний глянсовий блиск.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: поради для дому кімнатні рослини
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