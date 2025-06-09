У Полтаві в приватному басейні потонув чоловік

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Учора, 8 червня, близько 7.00 до відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції зателефонував місцевий житель та повідомив, що він виявив свого знайомого без ознак життя у басейні приватного господарства. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Під час проведення першочергових слідчих дій особу померлого встановлено. Ним виявився 55-річний місцевий мешканець. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора на Миргородщині внаслідок пожежі у приватному будинку отримав опіки 70-річний чоловік.