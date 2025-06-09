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На Кременчуччині завершили роботи на дорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 2

 

Наразі найбільші за обсягами роботи в Кременчуцькому районі тривають на автошляхах у Глобинській, Горішньоплавнівській та Кам’янопотоківській громадах

Із початку року на Полтавщині відновили 185 тис. м² місцевих доріг. Лише за за минулий тиждень — 33,9 тис. м². Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Наразі найбільші за обсягами роботи тривають на автошляхах у Глобинській, Горішньоплавнівській, Кам’янопотоківській, Великобагачанській, Драбинівській, Заводській, Краснолуцькій, Лютенській, Машівській, Лохвицькій, Оржицькій, Ромоданівській, Миргородській, Хорольській та Чутівській громадах.

Також триває ремонт ділянки дороги місцевого значення Білопілля — Терни — Липова Долина — Гадяч. На відновлення 10 км шляху з резервного фонду держбюджету спрямували 46 млн грн.

У Кременчуцькому районі завершили роботи на дорозі державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь.

— Ремонтні роботи виконують за рахунок співфінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів. Відновлення автошляхів — наша спільна справа, — зазначив Володимир Когут.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА ремонт доріг
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