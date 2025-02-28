Догляд за розсадою у березні: що не забути зробити

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 103

Кожному городнику хочеться, аби його розсада була міцною і з хорошим корінням. Адже сильна рослина має більше шансів принести багатий урожай

Щоб отримати сильну та здорову розсаду, важливо не лише дотримуватися календаря посіву, а й забезпечити рослинам правильний догляд.

Первинне живлення насіння

Перед посівом насіння варто замочити у розчині для кращої схожості:

Борна кислота – 2 г на 10 л води (замочування 12-24 години).

Марганцівка – 1 г на 100 мл води (замочування 15-20 хвилин).

Агропрепарати з аналогічним складом.

Грамотне підживлення

При появі перших паростків уносять мікроелементи у слабкій концентрації (1-5 г добрива на 10 л води).

Пікірування розсади

Пересадка (пікірування) є необхідною, хоча й викликає стрес у рослин. Щоб зменшити негативний вплив, використовують стимулятори росту – фульвати, гумати, ауксини.

Фінальне підживлення перед висадкою

За 1,5-2 тижні до пересадки у відкритий ґрунт розсаду підгодовують добривами з мінімальною кількістю азоту, але з підвищеним вмістом калію та фосфору.

Такий склад зміцнює коріння і підвищує приживлюваність молодих рослин.