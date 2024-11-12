У Полтаві 72-річна жінка віддала шахраям «на лікування» доньки три тисячі доларів

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10 листопада у Полтаві 72-річна жінка передала близько $3000 шахраям, які виманили у неї гроші під приводом термінового лікування її доньки. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Невідома особа зателефонувала потерпілій, представившись її донькою, і повідомила, що потребує грошей. Незабаром до жінки прибув «кур'єр», якому вона передала кошти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Наразі триває досудове розслідування, і поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у вересні у Кременчуці шахраї ошукали пенсіонера на гроші для «термінової операції».