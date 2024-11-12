У Кременчуцькому районі проведуть контрольований технічний вибух

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 137

Однак, його можуть перенести через повітряну тривогу

Сьогодні, 12 листопада, о 12.00 в одній з громад Кременчуцького району запланований контрольований технічний вибух. Усі відповідні органи влади були попередньо проінформовані та надали свої погодження.

У разі оголошення повітряної тривоги в цей час вибух перенесуть на пізніший час або іншу дату. Жителів району просять зберігати спокій і повідомити про це своїх близьких.