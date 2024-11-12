Поліцейського та двох кримінальних авторитетів, які у ресторані в Полтаві побили киянина, посадили під домашній арешт

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 499

Поліціянта з Полтави Олександра Перелі та його знайомих, бізнесмена Олександра Павлюченка і його помічника, яких підозрюють у побитті киянина у ресторані Shade, відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це стало відомо з ухвал Печерського райсуду Києві від 8 листопада.

Усі троє чоловіків на час досудового розслідування до 5 січня 2025 року мають:

не виходити з дому без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи;

не спілкуватися з іншими підозрюваними, свідками чи потерпілими у цій справі;

здати до міграційної служби закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Ухвалу суду підозрювані можуть оскаржити протягом 5 днів з дня її проголошення у залі суду. Після цього вона набирає законної сили.

Нагадаємо, подія сталася 2 листопада у ресторані Shade в Полтаві. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Дівчина розповіла, що Олександр Перелі підійшов до неї й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Вона відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Коли ж за дівчину почав заступатися її хлопець, його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.

Того ж дня в Офісі Генпрокурора повідомили, що трьох нападників — Перелі, Павлюченка і його помічника — затримали.

Також представники Державного бюро розслідувань розповіли, чому справу перекваліфікували як хуліганство та чи були там сексуальні домагання.