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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліцейського та двох кримінальних авторитетів, які у ресторані в Полтаві побили киянина, посадили під домашній арешт

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 499

 

Підозрювані також мають носити електронні браслети

Поліціянта з Полтави Олександра Перелі та його знайомих, бізнесмена Олександра Павлюченка і його помічника, яких підозрюють у побитті киянина у ресторані Shade, відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це стало відомо з ухвал Печерського райсуду Києві від 8 листопада.

Усі троє чоловіків на час досудового розслідування до 5 січня 2025 року мають:

  • не виходити з дому без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти їм про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • не спілкуватися з іншими підозрюваними, свідками чи потерпілими у цій справі;
  • здати до міграційної служби закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

Ухвалу суду підозрювані можуть оскаржити протягом 5 днів з дня її проголошення у залі суду. Після цього вона набирає законної сили.

Нагадаємо, подія сталася 2 листопада у ресторані Shade в Полтаві. Компанія чотирьох чоловіків почала чіплятися до дівчини. Хлопця, який за неї вступився, побили. Дівчина розповіла, що Олександр Перелі підійшов до неї й сказав «Малая, ты поедешь с нами». Вона відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що той відповів «Нас это не интересует, поедешь с нами». Коли ж за дівчину почав заступатися її хлопець, його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках.

 

Як повідомили 7 листопада у пресслужбі прокуратури, спершу провадження кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження за ч. 1 ст. 125 КК України, але наразі його перекваліфіковано на хуліганство, вчинене групою осіб, за ч. 2 ст. 296 КК України.

Того ж дня в Офісі Генпрокурора повідомили, що трьох нападників — Перелі, Павлюченка і його помічника — затримали

Також представники Державного бюро розслідувань розповіли, чому справу перекваліфікували як хуліганство та чи були там сексуальні домагання.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Офіс Генпрокурора, ДБР Джерело відео: ДБР
Теги: Полтава ресторан побиття поліцейський суд ухвала суду домашній арешт
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