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Загиблому бійцеві із Горішніх Плавнів присвоїли державну нагороду

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 186

 

Старшого солдата Руслана Єрка нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Полеглого у бою за Україну військовослужбовця із Горішніх Плавнів, старшого солдата Руслана Єрка посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 11 листопада 2024 року.

Народився Руслан 30 квітня 1993 року Горішніх Плавнях. Навчався у загальноосвітній школі № 5, далі — у політехнічному коледжі, де здобув кваліфікацію гірничого електромеханіка. У 2013-2014 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України, а пізніше, протягом 2014-2015 років, захищав незалежність і територіальну цілісність України під час АТО.

У 2016 році закінчив Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, здобув кваліфікацію інженера-електрика. Працював на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

На військову службу чоловіка мобілізували у листопаді 2022 року. 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, старший  солдат Збройних сил України Руслан Єрко героїчно загинув у районі села Макіївка Луганської області.

У Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого бійця Руслана Єрка

Руслана Єрка поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Нагадаємо, нещодавно орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили молодшого сержанта Андрія Оніщенка із Горішніх Плавнів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні війна воїни світла нагородження орден «За мужність»
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