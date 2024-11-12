Вже понад 100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через «Резерв+»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 114

Більша частина відстрочок, які були оформлені — це поновлення та продовження старих

За кілька днів роботи сервісу в додатку «Резерв+», через який можна оформляти онлайн-відстрочку від мобілізації, послугою скористались 100 тисяч українців. Про це учора повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише Міноборони.

У першій версії сервіс з оформлення відстрочок в «Резерв+» доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення по інвалідності.

— Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи, — зазначила Катерина Черногоренко.

Вона додала, що більша частина відстрочок, які були оформлені — це поновлення старих.

— Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків, — зазначила заступниця міністра.

У Міноборони пояснили, що продовжують працювати над тим, щоб впровадити можливість оформити відстрочку для всіх, хто має на це право. Наступними онлайн-відстрочки зможуть оформити багатодітні батьки.

Нагадаємо, учора «Кременчуцький Телеграф» писав, що через додаток «Резерв+» відстрочку від мобілізації отримали близько 40 тисяч військовозобов’язаних.

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Наприкінці вересня ми писали, що вже з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.

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Тоді ж речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту.

Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

А учора Роман Істомін розповів коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.