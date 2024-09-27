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У Міноборони планують надавати відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+»

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 88

 

Надання та продовження відстрочки можна буде отримати в автоматичному порядку вже з листопада

Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку «Резерв+», яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку від призову за мобілізацією без необхідності відвідувати ТЦК та подавати заяви. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на технологічній конференції IT Arena 2024 у Львові, повідомляє «Судово-юридична газета».

— Для того, щоб зробити відстрочку, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери (власники реєстрів, з яких запитуються дані) були технологічно готові до цього, — пояснила Катерина Черногоренко.

З початку листопада 2024 року планується активувати відразу три форми відстрочок для різних категорій громадян:

  • студентів денної форми навчання;
  • багатодітних батьків;
  • осіб з інвалідністю.

Наразі в Міноборони працюють над змінами в нормативній базі, щоб узгодити нововведення.

— Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки й не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна, — додала Катерина Черногоренко.

Новий цифровий сервіс дозволить громадянам, які мають право на відстрочку, подати заявку за кілька хвилин через мобільний застосунок, без необхідності звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Нагадаємо, 25 вересня на брифінгу речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він акцентував на тому, що заяви на відстрочку від призову військовозобов’язані мають подавати особисто, прибувши до ТЦК, а не через рідних, адвокатів чи пошту. 

Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ мобілізація призов відстрочка цифровізація
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