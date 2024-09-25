Речник Полтавського ОТЦК розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати кошти своїх клієнтів

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Роман Істомін заявив, що жодних заяв про надання відстрочки від призову поштою чи іншим шляхом прийматися не будуть – військовозобов’язані мають особисто подати заяву встановленої форми та документи, що підтверджують право на відстрочку

Попри те, що третій рік триває повномасштабна війна та проводиться загальна мобілізація, багато чоловіків не знають свої права на отримання відстрочки від призову на військову службу, а якщо й знають, то не правильно, або ж не своєчасно оформлюють відстрочки від мобілізації.

Цій темі був присвячений брифінг начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна. Він пояснив якими документами регламентується право на відстрочку від призову, розповів про механізм оформлення відстрочок, наголосив на помилках військовозобов’язаних та деяких адвокатів, яких ті залучають до оформлення відстрочок, та детально пояснив особливості деяких підстав, що дають право на відстрочку.

За словами речника Полтавського ОТЦК, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». А механізм її оформлення регламентований постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Згідно з цим порядком для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову при районних ТЦК та СП та їх відокремлених відділах (у Кременчуцькому РТЦК це відділи у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині — ред.) утворюються комісії у складі голови комісії (керівник районного ТЦК та СП чи її відділу) та членів комісії (представники апарату та структурних підрозділів районної військової адміністрації).

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— Військовозобов’язаний для отримання відстрочки має особисто подати заяву на ім’я голови комісії та надати документи, які підтверджують право на відстрочку. Комісія їх вивчає, оцінює, за потреби направляє запити, отримує витяги з електронних реєстрів та приймає рішення щодо надання відстрочки від призову, або відмови у її наданні, — пояснив Роман Істомін.

Він наголосив на тому, що таку заяву не можна подавати поштою, електронною поштою, через адвокатів чи інших уповноважених осіб, а тільки особисто.

— У районних ТЦК зараз лежить багато запитів адвокатів з вимогами надати їх клієнтам відстрочку від призову на підставі того, що відповідні документи про право на відстрочку вони надіслали поштою. Хотів би звернутися до цих адвокатів — поважайте наш та свій час, і кошти ваших клієнтів. Відповідь усім надається однакова на підставі постанови Кабміну № 560 — усі заяви щодо відстрочки подаються особисто військовозобов’язаним. Жодні заяви, надіслані поштою або іншим чином прийматися не будуть, — заявив Роман Істомін.

«Кременчуцький Телеграф» перевірив його слова, звернувшись до постанови Кабміну від 16.05.2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» і знайшов у ньому цю норму в пункті 58.

— За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5, — йдеться у постанові уряду.

Речник Полтавського ОТЦК також пояснив, що під час приймання заяв до комісій з розгляду питань надання відстрочки попередньо перевіряється повнота наданих документів, що підтверджують право на відстрочку і, якщо чогось не вистачає, військовозобов’язаному дають час зібрати необхідні документи.

— А перед направленням на ВЛК працівники ТЦК обов’язково опитують військовозобов’язаних, чи мають вони підстави для відстрочки. Адже буває таке, що чоловік сам не знає, що має, проходить ВЛК й лише потім це з’ясовується. Це не наш прямий обов’язок дізнаватися про наявність такого права, проте ми це робимо, бо якщо воно є, то чоловік надалі матиме право на звільнення. Тобто він може бути призваний, пройде навчання, прибуде до підрозділу, дізнається про наявність підстав та почне звільнятися. Виходить даремна витрата ресурсів, — пояснив Роман Істомін мотиви зацікавленості ТЦК не мобілізовувати тих, хто має підстави на відстрочку від призову.

Він зазначив, що після того, як комісія вивчить та оцінить документи, що дають право на відстрочку, можуть бути надіслані додаткові запити до державних органів та у відповідні реєстри. У разі надання відстрочки військовозобов’язаному видають довідку з зазначенням строку відстрочки. Він не може бути більшим, ніж термін дії Указу Президента України про проведення загальної мобілізації, який послідовно оголошується кожні три місяці на 90 днів. Наразі цей термін визначений 10 листопадом. Після видання нового указу про продовження мобілізації, відстрочка від призову, при наявності підстав для її надання, продовжується до нового терміну. Для її продовження можна подавати заяву через застосунок «Резерв+», а перевірка підстав для продовження відстрочки проводиться комісією через електронну базу даних про військовозобов’язаних, призовників і резервістів — реєстр «Оберіг».

За словами Романа Істоміна, якщо комісія відмовляє у наданні відстрочки від призову, то військовозобов’язаному видається рішення, в якому вказані причини відмови. До розгляду заяви комісією такий чоловік на ВЛК не направляється, а після відмови у наданні відстрочки проходить ВЛК.

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На питання щодо обмеження призову чоловіків віком від 50 до 60 років, яке нібито встановлено директивою Командування Сухопутних Військ № 116/2/1/21409 від 19.09.2024, він пояснив, що закон не містить якихось обмежень для військовозобов’язаних такого віку.

— Закон дозволяє мобілізовувати військовозобовязаних віком від 25 до 60 років. Якщо ТЦК й отримало якісь додаткові розпорядження щодо цього від вищого командування, то це внутрішні документи, які я коментувати не буду. У мене немає такої інформації, — додав речник Полтавського ОТЦК.

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Роман Істомін також відповів на питання, чи є законними підставами для неприбуття за повісткою до ТЦК одруження чи народження дитини?

— Усі підстави для неприбуття за повісткою визначені законом та постановою уряду. Наскільки я памятаю, таких підстав там немає, - зауважив він.

«Кременчуцький Телеграф» знайшов у постанові Кабміну від 16.05.2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» пункті 23, який дає повну відповідь на це питання.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці… визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

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Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.