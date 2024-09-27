Троє полтавців організували збут наркотиків по всій Україні: справа перейшла до суду

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 62

На Полтавщині судитимуть трьох місцевих мешканців та одного жителя Кропивницького за збут наркотиків по всій території України. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, із січня до травня 2024 року чоловіки розфасовували товар в орендованому гаражі у Полтаві, а потім розповсюджували наркотики як закладки або відправляли потенційним покупцям поштою.

Під час обшуків у гаражі, за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних поліція виявила понад кілограм PVP, понад 130 г метамфетаміну, понад 60 зіп-пакетиків із канабісом, електронні ваги, а також понад 90 набоїв та вибуховий пристрій.

Наразі слідчі встановили 34 епізоди протиправної діяльності чоловіків. Їм інкримінують скоєння кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.317 Кримінального кодексу України), а організатора звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових пристроїв та бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, під суд потрапив кременчужанин, який у себе вдома виготовляв наркотики.