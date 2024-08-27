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Судитимуть кременчужанина, який вдома виготовляв наркотики і дозволяв покупцям їх вживати там же

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 188

Йому інкримінують одразу 4 статті Кримінального кодексу

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного місцевого жителя, якому інкримінують низку серйозних злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Обвинувачення:

  • Надання приміщення для незаконного вживання психотропних речовин.
  • Незаконне придбання та зберігання обладнання для виготовлення психотропних речовин.
  • Незаконне придбання та зберігання прекурсору з метою виготовлення психотропних речовин у великих розмірах.
  • Незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинені повторно.
  • Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів.

Деталі справи:

За даними слідства, навесні цього року він організував удома виготовлення метамфетаміну з метою збуту. Окрім цього, надав одну з кімнат будинку покупчині для вживання придбаної у нього психотропної речовини.

Також встановлено, що обвинувачений займався продажем канабісу та використовував отримані від цього кошти на придбання прекурсору псевдоефедрину для подальшого виготовлення заборонених речовин.

У разі доведення його вини, чоловікові загрожують значні строки позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку літа оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції затримали місцевого мешканця, підозрюваного в розповсюдженні психотропних речовин на території Кременчука та району.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура наркотики метамфетамін психотропи
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