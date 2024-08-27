Судитимуть кременчужанина, який вдома виготовляв наркотики і дозволяв покупцям їх вживати там же

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного місцевого жителя, якому інкримінують низку серйозних злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
За даними слідства, навесні цього року він організував удома виготовлення метамфетаміну з метою збуту. Окрім цього, надав одну з кімнат будинку покупчині для вживання придбаної у нього психотропної речовини.
Також встановлено, що обвинувачений займався продажем канабісу та використовував отримані від цього кошти на придбання прекурсору псевдоефедрину для подальшого виготовлення заборонених речовин.
У разі доведення його вини, чоловікові загрожують значні строки позбавлення волі.
Нагадаємо, що на початку літа оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції затримали місцевого мешканця, підозрюваного в розповсюдженні психотропних речовин на території Кременчука та району.
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